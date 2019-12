Hoge nood app navigeert naar wc

Dankzij een nieuwe Nederlandse app - HogeNood - vind je snel de dichtstbijzijnde (semi-)openbare toilet. En kun je lezen hoe goed het toilet is beoordeeld door eerdere gebruikers. Ook zie je of het toilet (luier) verschoonmogelijkheden heeft en of het geschikt is voor minder validen.

De app wordt nu nog getest en is dus nog niet te downloaden. Eerst komt een versie voor Android-telefoons, daarna volgt die voor de iPhone. Kijk op hogenood.nu voor het laatste nieuws.

Bron: Hogenood.nu