HTC introduceert nieuwe HTC One M8

Nieuws|HTC heeft op een eigen event de nieuwe versie van de HTC One uitgebracht, de HTC One M8. De HTC One was vorig jaar een van de populairste smartphones onder journalisten en werd door velen gezien als de beste smartphone van 2013. Toch vielen de verkopen van het toestel tegen en zag HTC zijn winst kelderen. De nieuwe One M8 moet hierin verandering gaan brengen.

Het nieuwe toestel bevat een aantal nieuwigheden ten opzichte van zijn voorganger. Zo is het design iets veranderd. De vorige HTC One had een plastic rand tussen het metaal aan de achterkant en voorkant. Bij het nieuwe toestel loopt het metaal van de achterkant nu helemaal door tot aan het scherm aan de voorkant zodat het nog meer één geheel is.

5 inch scherm

Verder is het scherm iets gegroeid van 4,7 inch naar 5 inch, waardoor het nieuwe toestel ook gelijk iets groter is dan zijn voorganger. De resolutie is hetzelfde gebleven en is nog steeds een superscherpe 1920 bij 1080 pixels wat resulteert in een extreem hoge pixeldichtheid van 441 pixels per inch. Iets minder dan zijn voorganger met 468 pixels per inch maar dat verschil zul je met het blote oog niet zien. Van het vorige model weten we dat het scherm van de HTC One prachtig was. We hebben dus hoge verwachtingen van het scherm van deze nieuwe telg.

Duo Camera

Verder heeft de nieuwe HTC One nu twee camera's aan de achterkant in plaats van één, de zogenoemde Duo Camera. Doordat de nieuwe tweede camera diepte-informatie opslaat kan er nu ook achteraf worden scherpgesteld. Daarbij kun je achteraf kiezen welk gedeelte van de foto je scherp wilt hebben. Verder belooft HTC een snellere autofocus en heeft HTC afstand gedaan van optische beeldstabilisatie. De camera heeft nog steeds een resolutie van 4 megapixels. De camera aan de voorkant is wel opgeschroefd naar 5 megapixels om beter in te spelen op het 'selfie' fenomeen.

Overige specs

Andere veranderingen zijn de nieuwe Boomsound speakers die nu nog harder kunnen en een rijker geluid produceren, een snellere 2,3 GHz processor en een nanosim in plaats van een microsim. De aanwezigheid van een microSD-slot voor een geheugenkaartje van maximaal 128 GB is een welkome toevoeging die van de M8 een echt mediamonster maakt. Ook heeft de nieuwe HTC One een iets grotere accu gekregen waardoor hij iets langer mee zou moeten gaan dan zijn voorganger.

Beschikbaarheid

Al met al is de M8 een flinke upgrade ten opzichte van de oorspronkelijke HTC One. De nieuwe HTC One ligt vanaf 4 april in de winkels voor een prijs van €699 voor de 16 GB-versie. De 32 GB-versie komt later misschien nog naar Europa, maar dat is niet zeker. In Amerika wordt er een Google Play versie uitgebracht van het toestel met een stock (kale) Android versie.

Bekijk de testresultaten van verschillende HTC smartphones.

Bron: www.htc.com