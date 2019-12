HTC introduceert One-serie

Nieuws|HTC introduceert op het Mobile World Congress de HTC One serie met de HTC One X, S en V. Alle toestellen draaien op Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) met de nieuwste versie van HTC Sense.

De focus ligt op het maken van foto's, wat volgens HTC erg snel gaat. De camera en videofunctie zitten nu net als bij andere Android-toestellen in één app gecombineerd, waardoor switchen tussen video en camera gemakkelijk is. De camera van alle One serie toestellen start in 0,7 seconden op en kan ook snel achter elkaar foto's maken tot 4 à 5 beelden per seconde.

De knoppen zijn iets aangepast ten opzichte van eerdere HTC's. Er zijn nu 3 knoppen: een terugknop, homeknop en een knop voor multitasking. De zoekknop en de knop voor het contextmenu zijn verdwenen. Waar nodig zijn deze in het menu verwerkt.

Alle toestellen hebben een music hub, dat is de plek waar vanuit je muziek kunt starten uit verschillende bronnen, onder andere je eigen mp3's, internetradio en eventueel muziek-apps zoals Spotify.

De hele One serie is uitgerust met een speciale app voor in de auto. Deze app versimpelt de bediening van je smartphone voor in de auto. Je veegt gemakkelijk heen en weer tussen bijvoorbeeld een kaart met verkeer en een versimpelde versie van de muziekspeler.

Het topmodel is de HTC One X, met een groot en erg mooi 4,7 inch super LCD 2 scherm. De processor heeft maar liefst 4 kernen plus nog een extra rekenkern. Bij intensiever gebruik zoals bij games, worden er meer cores bijgeschakeld.

De One X en One S hebben beide een 8 megapixel camera met autofocus. De intensiteit van de flits wordt aangepast aan de lichtomstandigheden.De One S heeft een 4,3 super amoled scherm en een Qualcomm dualcore 1,5 GHz processor. De One V was niet op het Mobile World Congress te zien, maar is wel aangekondigd. Dit is de opvolger van de geliefde HTC Legend, maar dan met opgewaardeerde specificaties en met een 3,7 inch scherm.

Wanneer de toestellen in de winkel liggen is nog onbekend, maar vermoedelijk zal dit ergens in de zomer van 2012 gebeuren.

Update:

De HTC One X is vanaf 2 april 2012 in de Benelux beschikbaar. De adviesprijs van het toestel bedraagt €649.

De HTC One S is vanaf eind april in de winkel te vinden met een adviesprijs van €549.

De HTC One V is medio april beschikbaar voor een adviesprijs van €329.

Deze adviesprijzen zijn inclusief BTW en exclusief abonnement.