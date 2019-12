HTC telefoons lek

Dit bleek onlangs tijdens een van een ontwikkelaar. HTC ontkende onlangs nog dat er gegevens worden verzonden. In de demonstratievideo is echter te zien hoe een HTC EVO 3D-telefoon op de achtergrond informatie en locatiegegevens doorstuurt naar de fabrikant. Dit ondanks dat op de telefoon expliciet is ingesteld dat er geen informatie mag worden verzonden naar HTC.

De betreffende ontwikkelaar heeft software beschikbaar gesteld die toont welke data naar HTC wordt gestuurd. Naar verwachting zal HTC binnenkort een update verspreiden om het lek te dichten.

Bron: Tweakers.net