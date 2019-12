Huawei: smartphones, tablets en een smartband

Nieuws|Huawei toont op het Mobile World Congress diverse nieuwe producten. Het Chinese bedrijf hoopt in 2014 definitief de Nederlandse markt te veroveren met zeer betaalbare smartphones en tablets met prima specificaties. Huawei kopieert zonder veel schaamte herkenbare designkenmerken van onder andere de HTC One, de iPhones en de Samsung Galaxy telefoons en tablets, maar slaagt er ook in de nieuwe producten een eigen Huawei-tintje mee te geven.

Handig van Huawei: alle apps staan al op het startscherm, zodat je niet hoeft te zoeken in een aparte map met apps. Dus alle apps op het startscherm zoals bij Apple, maar wel met de widgets van Android. Een mooie combinatie. Daarnaast vind je op de nieuwe telgen van Huawei een simpel startscherm. Dat maakt het makkelijker voor beginners om met de smartphones en tablets aan de slag te gaan. Na het verlaten van het startscherm is de rest van de bediening hetzelfde als in de normale startschermmodus.

Huawei MediaPad X1

7,0 inch scherm

Dual speakers

5000 mAh accu, dus hopelijk een flinke accuduur

We zijn erg onder de indruk van de nieuwe MediaPad X1 van Huawei. De tablet heeft een handzaam formaat en de afwerking is keurig. De X1 is een geslaagde mix van designelementen die 'geleend' zijn van de Samsung Galaxy tablets en de iPhone 5 achterkant. Het scherm is erg scherp en de bediening verloopt supersoepel. Deze tablet willen we graag langer uitproberen.

De MediaPad X1 is verkrijgbaar vanaf mei 2014 voor circa €400.

Huawei MediaPad M1

De MediaPad M1 is beduidend minder premium dan de X1. De prijs ligt met €300 dan ook flink lager, maar voor dat bedrag lijken er betere tablets op de markt, onder andere de eerste iPad mini. Vooral de gebruikte materialen zijn niet zo geslaagd bij deze MediaPad M1. Het plastic scherm is niet erg helder en trekt enorm veel vingerafdrukken aan en voelt al gauw plakkerig aan. De voorkant en zijkanten lijken verdacht veel op de HTC One, maar dan wel in een erg plastic uitvoering. Deze tablet geeft je niet het gevoel een premium apparaat in handen te hebben zoals de HTC One. Na slechts 2 dagen verblijf op de beurs is al goed te zien hoe krasgevoelig de plastic achterkant van de tablet is.

Huawei Ascend G6

De Huawei Ascend G6 is een 'light-versie' van Huawei's grote vlaggenschip, de Ascend P6. Het toestel heeft een 4,5 inch qHD-scherm met een resolutie van 960 x 540 pixels, waardoor het scherm iets minder scherp is dan bij de P6. Hij heeft een 1,2 GHz quad-core processor, nfc en een 8 megapixel camera. Voor de 'selfie' liefhebbers is er een 5 megapixel camera aan de voorzijde. De Huawei Ascend G6 is verkrijgbaar in een 3G-versie (€200) die in maart op de markt komt en een 4G-versie (€250) die in april op de markt komt.

Huawei TalkBand B1

De TalkBand heeft als onderscheidende functie dat je de kern uit de armband kunt loshalen. Je kunt deze vervolgens als draadloze headset gebruiken. De TalkBand B1 houdt daarnaast verbrande calorieën en stappen bij en monitort ook hoe goed je slaapt. De TalkBand is niet kieskeurig: hij werkt zowel met Android als met iOS. Hij gaat circa €100 kosten.

Bron: Huawei