ING niet bang voor fraude met bankier-app

Nieuws|ING lanceerde dinsdag 8 november een applicatie (‘app’) waarmee klanten kunnen bankieren op hun iPhone-smartphone, of tabletcomputer. Met fraudeurs is rekening gehouden, meldt de bank.

Bijzonder van de nieuwe ING-app is dat je er ook geld mee kunt overmaken.

Anders dan bij bankieren met de standaard ING-website bevestig je iedere (over)boeking niet apart met een unieke tancode. De klant maakt bij de app één keer een pincode aan. Met deze 5-cijferige pincode kan de klant inloggen en kan hij of zij geld overmaken, zonder verdere checks.

Zo is maximaal €1000 per dag over te maken en kan maximaal €5000 naar eigen rekeningen worden overgeboekt. Na een kwartier gebruik logt het systeem vanzelf uit.

Gecheckt op veiligheid

ING-woordvoerder Daan Heijbroek laat weten dat de app door 'externe bureaus' is gecheckt op veiligheidsaspecten en zo is geprogrammeerd dat hij minder makelijk is te manipuleren. Zo maakt de app geen gebruik van een het standaard-schermtoetsenbord van Android of iOS (iPhone en iPad) , maar van een eigen ingebouwd toetsenbordsysteem. Daardoor hebben pishers (fraudeurs) die de inlogcode willen afvangen er minder vat op.

ING adviseert op zijn site gebruikers wel aan heel voorzichtig zijn met de aangemaakte pin/inlogcode.

Andere functies

Andere functies van de ING-app zijn het saldo checken en het betaalverkeer op de diverse rekeningen bekijken. Transacties zijn tot 16maanden op te roepen.

In latere versies moet je met de app ook je spaarrekening kunnen beheren.

Info en download van de ING Bankieren app op de website van de ING.