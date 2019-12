Opstelten: 'installeer volgapp'

Nieuws|Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaf in oktober 2012 het startsein voor 2 campagnes tegen straatroof. Opstelten riep hierbij burgers ook op een 'volgapp' te installeren op hun smartphone.

Met de volgapp kan de locatie van een gestolen toestel op een kaartje worden opgezocht. De dief of heler lokaliseren gaat dan stukken makkelijker. Lees meer over traceerapps.

Opstelten wil samen met de providers ook kijken of gestolen telefoons op afstand onbruikbaar kunnen worden gemaakt. In België is dit al een tijdje de praktijk. Daardoor worden drastisch minder telefoons geroofd.