iPhone 6s batterijvervangingsprogramma

Nieuws|Het loont de moeite om contact op te nemen met Apple, of om langs een officiële Apple store te gaan, als je een iPhone hebt met accuproblemen. Aan de hand van het serienummer van de telefoon kun je controleren of de telefoon voor gratis vervanging van de accu in aanmerking komt.

Nadat een groeiende groep consumenten batterijproblemen ervoer bij het gebruik van hun Apple iPhone 6s, heeft Apple eind november aangegeven dat er inderdaad een probleem is met een 'klein deel' van de iPhones.

Accuproblemen

Waar normaal gesproken de accu leegloopt gedurende het gebruik of het standby staan van de telefoon, en de telefoon uitschakelt als de batterij-indicator 1% aangeeft, schakelen de telefoons met dit probleem al ruim voor dat moment uit. De indicator kan op dat moment bijvoorbeeld nog 30% of 40% aangeven, ruim voor het moment dat de telefoon zelf waarschuwt dat je hem moet gaan opladen. De telefoon valt vaak uit in combinatie met situaties waarin veel van de accu gevraagd wordt, bijvoorbeeld als de camera gestart wordt, of als je in een koude ruimte terecht komt.

Terugroepactie

Het loont de moeite om contact op te nemen met Apple, of om langs een officiële Apple store te gaan, als je een iPhone hebt met accuproblemen. Op de informatiepagina van Apple is aan de hand van het serienummer van de telefoon te controleren of de telefoon voor gratis vervanging van de accu in aanmerking komt. Het serienummer is op de volgende manier op te zoeken in de telefoon:

Instellingen> Algemeen > Info > scroll enigszins naar beneden.

Apple geeft geen lijst vrij met serienummers die in aanmerking komen, maar hanteert intern wel zo’n lijst, en deze lijst is uitgelekt. Op basis daarvan is bekend dat modellen waarbij het 4e en 5e karakter van het serienummer de volgende letter/cijfercombinatie bevatten: Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 QC QD QF QG QH Q3 QJ in aanmerking komen.

Er zijn echter ook signalen bekend van iPhone bezitters die een Apple iPhone 6s hebben die (iets) later dan oktober geproduceerd is, een hogere lettercombinatie hebben (bijvoorbeeld QM) en toch een kosteloze batterijvervanging hebben gekregen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de reacties onder het iCulture artikel.

We hebben Apple om uitleg gevraagd, bijvoorbeeld of het batterijprogramma niet uitgebreid dient te worden met de maanden na oktober. Zodra we een reactie hebben zullen we dit artikel updaten.

Bekijk ook: