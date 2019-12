iPhone-adapter in de bonus bij AH werkt niet

De 'Camera connection-kit' (€7 met bonuskaart, €10 zonder) kan volgens de verpakking foto's kopiëren van een digitale camera of 'iPhone via een USB-kabel of via een SD-kaart, naar uw iPad'.

De voorzijde van de verpakking meldt 'Foto's en video's importeren naar je iDevice. Voor iPod, iPhone en iPad met 30-pins connector'. Die connector zit op iPhones tot en met model 4S en iPads tot en met de derde generatie.

Werkt niet

De Consumentenbond heeft het product gekocht en geconstateerd dat het niet werkt met de iPhone: het is niet mogelijk om foto's van een SD-kaart te kopiëren.

Met een iPad werkt de Camera connection-kit wel, maar veroorzaakt hij soms wel foutmeldingen.

De uiteenlopende accessoires voor Apple-producten zijn producten in een Albert Heijn-verpakking. Het zijn geen originele Apple-onderdelen. De originele Camera Connection kit van Apple (€30) werkt ook alleen in combinatie met iPads.

AH: geld terug

De Consumentenbond heeft Albert Heijn om commentaar gevraagd. Een woordvoerster meldt dat de bewuste adapter vooralsnog niet uit de schappen wordt gehaald. Er geldt voor de adapter een 'niet-goed-geld-terug' garantie. De verpakking meldt dat de kassabon nodig is bij het inleveren, maar dat is volgens de woordvoerster in dit geval niet nodig.