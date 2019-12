Superdunne smartphone kampt met problemen

Nieuws|De nieuwe smartphone-fabrikant Kazam werkt aan een introductie in Nederland met naar eigen zeggen de dunste smartphone ter wereld. Maar die telefoon heeft flinke nadelen die mogelijk juist worden veroorzaakt doordat hij zo dun is, zo blijkt uit onze smartphone-test. Het toestel wordt veel te warm bij intensief gebruik (tot 56°C) en schakelt zichzelf daardoor uit. Verder raakte het toestel serieus beschadigd in onze regentest.

De uitkomsten zijn opvallend, omdat mobiele telefoons steeds dunner worden. Populaire smartphones zoals de iPhone 6, Sony Xperia Z3 en Samsung Galaxy A-serie zijn rond de 7 à 8 mm dik. Consumenten lopen warm voor extra dunne telefoons: de helft van de Nederlanders koopt een smartphone die dunner is dan 9 mm.

Hitte zorgt voor problemen

De Kazam Tornado 348 is slechts 5,3 mm dik - een ontwerpkeuze die we verder alleen bij de Franse fabrikant Wiko zien. De superdunne smartphone kampt echter met diverse problemen. Het toestel warmde in onze test op tot wel 56°C. Dit gebeurde bij het gebruik van '3D fly over' in Google Earth en andere zware apps. De hitte ontstond aan de bovenkant van het scherm. De hitte zorgt niet alleen voor zere handen, maar ook voor foutmeldingen in de software. De telefoon sloot zichzelf op gegeven moment zelfs automatisch af.

Onbruikbaar na regen

In de regentest raakte het toestel serieus beschadigd. In deze gestandaardiseerde test vallen er voor een korte periode druppels water op de telefoon. Direct na de test en in de daaropvolgende dagen controleren we of het toestel nog naar behoren werkt. De meeste telefoons in onze smartphone-test doorstaan regen met gemak, maar de Tornado 348 was definitief niet meer bruikbaar. Het krijgt daarom het allerlaagste rapportcijfer voor dit onderdeel: een 1.

Kleine accu, zwakke luidspreker

Andere nadelen die mogelijk verband houden met de dunne vorm zijn de ruim onvoldoende accuduur en de teleurstellende luidspreker. Er is namelijk te weinig ruimte om er bijvoorbeeld een grote accu in te stoppen. Het telefoontoestel heeft een erg zwakke luidspreker, maar de geluidskwaliteit via de meegeleverde koptelefoon is wel goed.

