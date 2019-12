Kort nieuws: Android diefstalslot, NPO Live, T-Mobile 4G

Nieuws|Je kunt nu ook je gestolen Android-smartphone opsporen en blokkeren via internet. Onlangs maakte T-Mobile bekend dat klanten vanaf 18 november toegang tot 4G krijgen. En NPO heeft nieuwe apps en een website waarop je live tv kunt kijken.

Diefstalslot op Android

Vergelijkbaar met Apple iPhones kun je nu je smartphone met Androidsoftware via internet opsporen en blokkeren als het toestel gestolen is. Als je helemaal geen risico van gegevensverlies wil lopen kun je de telefoon ook wissen. De telefoon moet wel minimaal gebruik maken van Android 2.2 en er is een Google-account nodig. Voor meer informatie kijk je op google.com/android/devicemanager.

T-Mobile versnelt

T-Mobile start op 18 november met zijn ‘4G’-netwerk. Het nieuwe mobiele netwerk laat consumenten sneller internetten dan het bestaande 3G-netwerk. 4G wordt net als bij concurrenten KPN en Vodafone in fasen opgeleverd: het begint in Groot-Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en (delen van) Den Haag. Voor 4G is bij T-Mobile geen speciaal 4G-abonnement nodig, zoals bij KPN. Het vereist wel een geschikte smartphone.

NPO web-tv

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft een nieuwe website waarop je live tv kunt kijken. Op NPO Live kijk je naar Nederland 1, 2 en 3 en de themakanalen NOS Journaal 24, Politiek24, Best 24, Cultura 24 en Holland 24 en Zappelin 24. Er is ook een NPO-app voor de smartphone en de tablet die de kanalen live laat kijken via internet.