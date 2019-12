Meer smartphones met een simpel startscherm

Samsung

Samsung biedt al langere tijd een vereenvoudigd startscherm aan op diverse Galaxy-toestellen. We hebben de ontwikkeling hiervan met aandacht gevolgd: elke nieuwe versie werd weer een beetje beter. Het startscherm is zeer overzichtelijk. Wanneer je een app kiest, verlaat je de eenvoudige modus. Wat we fijn vinden: de apps staan in een overzichtelijke lijst met goed leesbare namen.

Onder andere de nieuwe Samsung Galaxy S5 kan worden uitgerust met een eenvoudig startscherm. De voorgangers Samsung Galaxy SIII en Samsung Galaxy S4 hebben ook een eenvoudige modus, evenals de Note-serie en de goedkopere toestellen zoals de Samsung Galaxy SIII mini beschikken over deze extra. Bij de tablets hebben alleen bepaalde modellen een eenvoudig startscherm. Welke dat precies zijn kun je het beste op de site van Samsung nagaan.

LG

De gehele nieuwe serie van LG heeft een vereenvoudigd startscherm. Behalve de L40, want die heeft net een te klein scherm voor grote knoppen en iconen. Bijzonder is dat op het startscherm gelijk een groot cijfertoetsenbord te vinden is, zodat je direct kunt bellen net als met een vaste telefoon. Je vindt er ook veelgebruikte functies als de wekker, het internet en toegang tot apps. Het tweede startscherm bevat enkel apps, die gemakkelijk kunnen worden toegevoegd. Wanneer je het startscherm verlaat, is de rest van de bediening 'zoals normaal'.

Huawei

Handig van Huawei: alle apps staan al op het startscherm, zodat je niet hoeft te zoeken in een aparte map met apps. Dus alle apps op het startscherm zoals bij Apple, maar wel met de widgets van Android. Een mooie combinatie.

Maar het kan ook nóg eenvoudiger: op de nieuwe telgen van Huawei vind je een simpel startscherm. Het is nog onduidelijk of dit geldt voor alle nieuwe tablets en smartphones. Dit scherm maakt het makkelijker voor beginners om met de smartphones en tablets aan de slag te gaan. Huawei heeft over het simpele startscherm minder goed nagedacht dan LG en Samsung. Het startscherm is niet meer dan enkele heel erg grote knoppen die naar de belangrijke functies leiden. We hebben het gevoel dat Huawei hier meer uit had kunnen halen. De vereenvoudigde weergave van de meest gebruikte instellingen op de Huawei MediaPad X1 tablet zijn wel weer een pluspunt. Na het verlaten van het startscherm is de rest van de bediening hetzelfde als in de normale startschermmodus.

Acer

Acer pakt flink uit met verschillende simpele modi:

Kid mode;

Senior mode;

Classic mode;

Keypad mode.

Acer maakt gebruik van de speciale Acer 'Quick Mode' app die het menu van de smartphone omtovert. Alle modi hebben grote tegels als knoppen, wat sterk doet denken aan de tegels van Windows Phone. In sommige gevallen valt de tekst buiten de knop, niet echt handig. De modi gaan verder dan alleen het startscherm: ook het instellingenoverzicht wordt weergegeven met tegels met iconen. Wel raken we een beetje de weg kwijt in alle verschillende modi en verschillende niveaus van tegels.

In de kid mode kan een gebruiker slechts gesprekken aangaan met 6 favoriete contactpersonen en er is toegang tot e-mail en sms.

De senior mode is beperkt tot slechts enkele functies en er kunnen geen extra apps worden toegevoegd.

De classic mode ordent apps voor het overzicht in verschillende groepen. Er is hierbij wel toegang tot alle apps.

De keypad mode biedt tenslotte een aantal tegels met veelgebruikte functies en daaronder een groot cijfertoetsenbord.

Er valt dus wat te kiezen bij Acer. De Quick Mode app die zorgt voor het versimpelde menu wordt meegeleverd op de 2 nieuwe modellen van Acer: de Acer Liquid E3 en de Acer Liquid Z4.

Bron: Mobile World Congress.