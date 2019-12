Nieuwe Beste uit de test smartphones

Nieuwe topper

De hoogste score uit de telefoontest is voorbijgestreefd door een nieuwe topper die prima presteert over de hele linie. Zwakke punten zoals de batterijprestaties bij internet en navigatie, vinden we ook op andere toestellen. Wil je weten om welk toestel het gaat? Bekijk dan de beste smartphone.

Nog drie Beste uit de test toestellen

Een van de nieuwe Beste uit de test toestellen krijgt strafpunten voor matige antenneprestaties en zwakke batterijprestaties bij het gebruik van wifi. Ondanks deze minpunten haalt het toestel toch nog erg een hoge score. Bedenk dus goed of je met deze nadelen kunt leven. Ook van de twee overige Beste uit de test modellen had de ontvangstkwaliteit beter gekund. Gelukkig staan hier uiteraard een aantal zeer goede scores tegenover. Vergelijk smartphones met de Beste uit de test.

Onze testresultaten

In onze nieuwste testresultaten zitten een aantal toestellen die weliswaar net geen predicaat krijgen, maar die misschien toch heel goed bij je persoonlijke wensen aansluiten. Bovendien vind je in onze vergelijker ook diverse simpele telefoons. Bekijk onze testresultaten om uit te zoeken welk toestel bij jou past.