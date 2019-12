Nieuwe Beste uit de test-telefoons

Er is volop keuze qua besturingssysteem: Android, iOS, Symbian of Bada zien we allemaal terug tussen de Beste uit de test-telefoons. De telefoons die Beste uit de test zijn scoren in onze productvergelijker op vrijwel alle onderdelen bovengemiddeld. Lees hier meer over de laatstgeteste modellen.

Geen Beste koop

Bij telefoons is de prijs van het toestel erg afhankelijk van de aankoopvorm (los of bij een abonnement). We geven daarom geen prijsafhankelijke predicaten (zoals Beste koop).

Welk toestel past bij mij?

Smaken verschillen en het is ook eigenlijk niet zo dat één telefoon 'de beste' is. Gebruik in onze testresultaten filters voor gewenste eigenschappen om een bij jou passend toestel te vinden.