Samsung Note 4 scoort lager dan Note 3

Nieuws|De Samsung Galaxy Note 3 doet het beter dan de in oktober gelanceerde Samsung Galaxy Note 4. Dat is de opvallende uitkomst van onze vergelijkende test van mobiele telefoons. Deze nieuwe Samsung zit in de voorhoede: het scherm is verbeterd maar vergt ook meer energie en de accuduur is minder goed dan gehoopt.

De Samsung Galaxy Note 4 presteert minder goed dan zijn voorganger, de Galaxy Note 3. Dat blijkt nu de Note 4 de volledige test heeft doorlopen en vergeleken kan worden met alle andere geteste telefoons.

De Note 4 is in oktober gepresenteerd en door ons toen direct aan een eerste indruk onderworpen. Nu blijkt dus dat de Note 4 diverse andere telefoons laat voorgaan in de test. Inclusief dus zijn voorganger, de Note 3.

Scherm trekt zware wissel

Het scherm van de Note 4 heeft veel meer pixels om het beeld nog scherper te maken. Deze aanpassing trekt een zware wissel op de accu. In gelijke omstandigheden - bijvoorbeeld bij het kijken naar video’s - houdt de oude Note 3 het uren langer vol. Ook in andere scenario’s - zoals het gebruik als navigatiesysteem - is het oude model de duidelijke winnaar op uithoudingsvermogen.

De Note 4 heeft wel andere verbeteringen. De ontvangstkwaliteit, krasbestendigheid van de behuizing, de luidheid van de speaker en geluidskwaliteit bij opnamen zijn er op vooruit gegaan. De Note 4 scoort daardoor alsnog hoog. Maar omdat de accuduur zwaar meeweegt in de vergelijkende test zijn de andere verbeteringen in de Note 4 niet voldoende om tot een topscore te komen.

Bij de andere hoog scorende Koreaanse concurrent LG, gebeurde dit jaar hetzelfde. De opvolger van de succesvolle LG G2 heeft een vergelijkbaar scherm als de Note 4. Met een minder goede accuduur als resultaat.

