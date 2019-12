Nieuwe smartphones op het Mobile World Congress

Nieuws|De Consumentenbond heeft ook dit jaar weer het Mobile World Congress bijgewoond. Op het internationale evenement in Barcelona doen allerlei technologiebedrijven hun laatste producten en diensten uit de doeken. Zo hebben tal van smartphonefabrikanten weer nieuwe mobiele telefoons aangekondigd. Wij hebben er een aantal alvast uitgeprobeerd.

Microsoft Lumia 640 en 640 XL

In april brengt Microsoft 2 goedkope Lumia-telefoons op de markt:

de 5 inch grote Lumia 640;

de 5,7 inch grote Lumia 640 XL.

Deze Lumia-telefoons zijn uitgerust met Windows Phone 8.1 en worden later dit jaar geüpdatet naar Windows 10. Kopers kunnen 1 jaar gratis gebruik maken van Office, OneDrive & Skype.

De nieuwe toestellen bieden veel voor weinig geld. Als je er geen haast mee hebt, kun je beter even wachten op de komst van Windows 10 en eventuele nieuwe smartphones die daarmee op de markt worden gebracht.

Voor meer informatie, lees onze preview van de Microsoft Lumia 640 en 640 XL.

HTC One M9

HTC's nieuwste topmodel, de One M9, is te koop vanaf 31 maart. Deze opvolger van de M8 ziet er op eerste gezicht hetzelfde uit. Hij moet het hebben van een nieuwe camera, nieuwe speakers en een grotere batterij.

Handige snufjes in de software maken het mogelijk om het toestel verder te personaliseren. Het toestel is verder als topmodel niet enorm vernieuwend.

Voor meer informatie, lees onze preview van de HTC One M9.

Motorola Moto E (2015)

Motorola's nieuwe Moto E-smartphone is bedoeld voor mensen met een kleine beurs. Toch is hij uitgerust met 4G en de laatste versie van het besturingssysteem Android, versie 5. Met 8 GB aan opslag is er voldoende ruimte voor normaal gebruik.

Dit budgetmodel spreekt ons erg aan, maar er mist natuurlijk wel wat luxe zoals een flitser.

Voor meer informatie, lees onze preview van de nieuwe Motorola Moto E (2015).

Samsung Galaxy S6 en S6 Edge

De Samsung Galaxy S6 is de zesde generatie in de succesvolle Galaxy S-reeks. Succesvol tot de S5, want de populariteit van dat model viel tegen. Reden voor Samsung om alle focus te leggen op de S6; op het Mobile World Congress in Barcelona werden geen andere apparaten aangekondigd.

Vernieuwingen zijn onder meer:

een zeer hoog resolutiescherm;

een vernieuwde behuizing van metaal;

een vingerafdrukscanner waar je alleen je vinger op hoeft te leggen.

Voor meer informatie, lees onze preview van de nieuwe Samsung Galaxy S6 en de Galaxy S6 Edge.

LG Spirit

De LG Spirit is het meest interessante model in een reeks nieuwe smartphones van LG. Eind maart komt deze telefoon met Android 5 op de markt in zowel een 3G- als een 4G-uitvoering.

Onderscheidend zijn handige snufjes in de software en een minimale curve in het scherm. Spannend is de telefoon verder niet.

Voor meer informatie, lees onze preview van de nieuwe LG Spirit.