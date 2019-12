Sony introduceert nieuwe Xperia-smartphones

Alle nieuwe Xperia-toestellen uit de NXT-serie hebben een herkenbare doorzichtige balk onder het scherm, waarin - als je goed kijkt - een deel van de antenne is verstopt. De schermkwaliteit is opvallend: alledrie de toestellen hebben een opmerkelijk scherp en helder scherm met sprankelende kleuren.

Ook zijn deze smartphones uitgerust met Sony’s versie van Android. Dat is aanvankelijk met Android 2.3 maar ze zullen volgens Sony rond mei een update naar Android 4.0 krijgen.

Toptoestel

Het toptoestel Xperia S komt deze week in de winkel te liggen. Het:

heeft een HD-scherm van 4,3 inch;

heeft een 12-megapixelcamera;

kan HD-video-opnames maken.

De Xperia P heeft een aluminium unibody en een 4 inch-display - 'white magic' - dat ervoor moet zorgen dat het scherm zelfs in fel zonlicht goed afleesbaar is. Dit model is uitgerust met een 8 megapixel-camera. Volgens Sony kun je met deze smartphone gemakkelijk content delen met bijvoorbeeld je televisie, zodat je hele familie op de tv mee kan kijken naar de foto’s op jouw smartphone.

Kleine broertje

De Xperia U is met een 3,5 inch-scherm het kleine broertje van de 3. De Xperia U heeft een 5-megapixelcamera, beschikt over '3D surround sound' en kan bovendien muziek streamen naar draadloze luidsprekers.

De Xperia P en U - beide met een 1 GHz dual core-processor aan boord - liggen in het tweede kwartaal in de winkel.