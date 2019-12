Nokia kondigt Lumia 925 aan

Nieuws|Nokia heeft gisteren in London de Nokia Lumia 925 gepresenteerd, haar nieuwe high-end smartphone en opvolger van de Lumia 920. De telefoon komt in de herfst op de markt voor circa €570. Met name de behuizing en de camera zullen een upgrade krijgen.

Het nieuwe toestel is lichter, dunner en heeft nu metalen randen. De achterkant is daarentegen nog steeds van polycarbonaat en aan de voorkant vinden we hetzelfde 4,5-inch OLED-display als in de Lumia 920.

Nokia claimt dat de camera dankzij algoritmes en verbeterde software scherpere foto's en video's maakt, vooral bij slechte lichtomstandigheden. Dat zal nog moeten blijken in onze testen.

De binnenkant van het toestel is nagenoeg hetzelfde. Het toestel wordt aangedreven door een 1,5 GHz processor, heeft 1 GB werkgeheugen en 16 GB opslaggeheugen.

De Lumia 925 is verkrijgbaar in het wit, grijs en zwart en komt in het najaar in Nederland op de markt.

Bron: Nokia