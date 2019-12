Eerste Nokia's met Windows Phone

Er werden twee toestellen gelanceerd met het nieuwste mobiele besturingssysteem van Windows: De Nokia Lumia 800 en 710. De toestellen zijn qua uiterlijk gebaseerd op de Nokia N9 en draaien op Windows Phone 7.5 Mango.

De Lumia 800 is 12,1 millimeter dik, beschikt over een 3,7-inch Clearblack Amoled-scherm en is gemaakt uit één stuk. Bovendien is de 800 uitgerust met een 1.4 gigahertz-processor en 16 gigabyte intern geheugen. De adviesprijs van de Lumia 800 ligt op €499. Vanaf 17 november is de Lumia 800 verkrijgbaar in de winkels van KPN, Hi, Vodafone, Phonehouse en Belcompany.

Goedkopere Lumia 710

De tweede Windows Phone van Nokia is voordeliger geprijsd en gaat €320 kosten. Het scherm - geen (duurder) Amoled-scherm - is even groot als dat van de Lumia 800. De vormgeving van de goedkopere Lumia 710 is ronder dan de vormgeving van de Lumia 800. Daarnaast heeft de 710 een 5 megapixelcamera tegenover een 8 megapixelcamera bij de Lumia 800. De Lumia 710 verschijnt begin volgend jaar in Nederland.

Bron: Nu.nl