Nu ook telefoneren via Facebook-app

Telefonie is de nieuwste toevoeging aan de smartphone app van Facebook. Het vereist wel dat beide bellers hun mobiele nummer in hun profiel hebben opgenomen (kan eventueel verborgen staan voor onbekenden).

Het Facebookbellen zou ook moeten werken in de Facebook Messenger app (nieuwste versie).

Het onderling bellen via Facebook is gratis. Een beetje vlotte internetverbinding is wel vereist. We hebben even gebeld via 3G (mobiel internet) maar dat gaf veel echo's en vertraging. Via een draadloos netwerk (wifi) ging het veel beter.

Bellen in de praktijk

Hoe werkt het bellen in de praktijk? Je gaat in de Facebook app (via het Update centrum van iOS of Android bijgewerkt naar de nieuwste versie) naar Berichten, selecteer een vriend en klik op het kleine i-tje. Dan zie je de optie Gratis bellen.

Bij enkele gesprekken (met iPhones) vielen wel wat minpuntjes op: de spraakverbinding is niet altijd even goed en bij het 'overgaan' van de telefoon (dus als iemand via Facebook jou belt) is er geen duidelijke ringtone maar een klein tekstje dat een vriend je belt. Na ongeveer 15 seconden verdwijnt het tekstje alweer.

Buitenland

Zeker in het buitenland lijkt de Facebookgebruiker er een mooie optie bij te hebben om gratis te telefoneren met Facebookvrienden in Nederland of een ander buitenland. Mits de telefoons van de Facebookvrienden (aan beide kanten) via wifi zijn verbonden met internet.