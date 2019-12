Iomega Superhero maakt back-ups van iPhone

De back-upfunctionaliteit lijkt een beetje overbodig. Iedere keer als je de iPhone met de datasync/stroomkabel aan de pc of Mac hangt, zal de iTunes-software immers automatisch al een back-up van de iPhone maken op de computer. De praktijk is echter dat veel mensen hun iPhone met een losse 'dock' of lader in het lichtnet van stroom voorzien.

De Iomega Superhero is een losse, in aluminium uitgevoerde dockingstation. Plaats de iPhone erin en de dock zal de telefoonaccu laden en tegelijk een back-up maken van de foto's, video's en contactenlijst. De kopieën worden weggeschreven op een in het apparaat gestoken 4 GB SD-geheugenkaart (meegeleverd in de doos). Heb je heel veel foto's en video's, dan kun je een SD-kaart met grotere capaciteit inbrengen.

De eerste keer is de Superhero wel even bezig met de back-up. De volgende keren gaat het sneller, want dan hoeven alleen de nieuwe bestanden en contacten veilig te worden gesteld. Hebben meerdere personen in huis een iPhone, dan belanden de gekopieerde bestanden in eigen persoonlijke mappen op de SD-kaart.

Voor het functioneren van de Superhero moet wel een gratis appje op de iPhone worden geïnstalleerd.

Bron: CeBIT-beurs.