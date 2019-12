Omruilprogramma voor risicovolle iPhone-laders

De 5 Watt-laadadapter met het risico op oververhitting (Apple vermijdt het woord 'brandgevaar') werd geleverd bij alle iPhone 3GS-, iPhone 4- en iPhone 4s-modellen die vanaf oktober 2009 tot en met september 2012 zijn verkocht in (o.a.) Europa. De adapter is ook verkocht als een losse accessoire.

Omruilprogramma

Apple is inmiddels een omruilprogramma begonnen. Iedereen die de betrokken gevaarlijke lader in bezit heeft (zie links; met de letters CE in donkergrijze kleur) kan deze omruilen voor een veiliger variant (het model rechts; met CE in 'open' letters).

Apple vraagt bij de omruil ook de iPhone mee te nemen naar de winkel, om het serienummer te kunnen verifiëren.

Vanaf 18 juni kan de adapter ook bij enkele (betrokken) providers worden omgewisseld, die de iPhones bij een abonnement leverden.

Als het omruilen van de adapter even niet uitkomt, kan tot de omruil de iPhone worden opgeladen door de USB-laadkabel in de pc of Applecomputer te steken.

Oproep: oververhitte lader

De Consumentenbond is benieuwd of de bij jouw iPhone (of andere smartphone) geleverde lader wel eens oververhit is geraakt. Meld dit aan redacteur-onderzoeker Peter Kulche: pkulche@consumentenbond.nl.