Opzetlens voor iPhone 4

Een lieveheersbeestje in de verte wordt vergroot en scherp vast te leggen, zo claimt de fabrikant. Scherpstellen doe je met de lensring die een schaal heeft van 3 meter tot oneindig. In het pakket zit buiten de opzetlens, een harde hoes voor de iPhone 4, een houder en een statief. De prijs ligt rond de 35 euro. Even snel een foto nemen is er niet bij met al deze accessoires, maar de mogelijkheden van foto's nemen worden wel degelijk uitgebreid.

Meer over de iPhone 4?

De Consumentenbond onderwierp de iPhone 4 vorig jaar, na het verschijnen aan een eerste indruk. De belangrijkste bevindingen op een rij.

De iPhone 4 is daarnaast ook opgenomen in de testresultaten van mobiele telefoons.

Bron: RCP-Technik