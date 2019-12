CES 2012: mobieltje opladen met water

Nieuws|Hoewel Apple, zoals gebruikelijk, niet aanwezig was op de CES in Las Vegas, hebben we wel nieuwe ontwikkelingen en accessoires voor de iPhone en iPad op de beursvloer gezien. Een opmerkelijke is PowerTrekk, een apparaat waarmee je je mobieltje kunt opladen met een paar druppels water.

Een smartphone die bijna leeg is, laad je gewoonlijk op met een kabeltje naar het stopcontact of de computer. Het alternatief is om de smartphone op te laden met zonne-energie. Zonneladers zijn al langer te koop, maar moeten nogal lang in de zon liggen om 'vol' te raken. Een nieuw product dat we tegenkwamen, is de PowerTrekk. Met dit apparaat kun je een smartphone, of elk ander apparaat met een USB of Apple aansluiting, opladen met slechts een paar druppels water.

Hoe werkt het?

De PowerTrekk bestaat uit drie onderdelen. Allereerst is er een klein reservoir waarin je het water kunt gieten. Het tweede onderdeel is waar de echte magie plaatsvindt. Dit is de zogenaamde 'fuel cell' (brandstofcel) die waterstof onttrekt uit het water. De waterstof wordt vervolgens omgezet naar elektriciteit. Het derde onderdeel verbindt het waterreservoir met de brandstofcel en zorgt ervoor dat de opgewekte energie via een kabeltje wordt overgebracht naar bijvoorbeeld een iPhone. De PowerTrekk heeft ook een kleine accu aan boord die overtollige energie opslaat. Er zitten geen bewegende onderdelen in de PowerTrekk en het proces verloopt geruisloos. De aanvoer van energie naar de smartphone is constant, in tegenstelling tot opladen met zonne-energie.

Prijs en beschikbaarheid

Volgens de fabrikant is het chemische proces dat aan de binnenkant van de brandstofcel plaatsvindt, compleet veilig en 100% milieuvriendelijk. Het enige bijproduct is een kleine hoeveelheid waterdamp. Dit komt doordat de brandstofcel in staat moet zijn om te 'ademen'. De brandstofcel zelf kan niet oneindig meegaan, maar is goed voor slechts één keer volledig opladen van een smartphone. Zo'n brandstofcel kost €2. De Powertrek oplader is vanaf de zomer 2012 in Nederland te koop of via Internet te bestellen. De prijs is €200.

Meer informatie staat op de site van de fabrikant