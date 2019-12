Nieuws|De Samsung Galaxy S Advance werd op het Mobile World Congress gepresenteerd en is de opvolger van de Samsung Galaxy S en de S Plus.

De Galaxy S Advance heeft een 4 inch super amoled display met een prima resolutie van 480 x 800 pixels. Het toestel heeft een 1 GHz dualcore processor en draait op Android 2.3.





De Samsung Galaxy S Advance heeft een 5 megapixel camera met autofocus en LED-flits aan de achterkant en een 1,3 megapixel camera aan de voorkant. Het toestel heeft 768 MB werkgeheugen (RAM) en is verkrijgbaar in 8 of 16 GB intern geheugen. Dat geheugen is uitbreidbaar met een micro-SD van nog eens 32 GB.

De Galaxy S Advance is verkrijgbaar vanaf het tweede kwartaal van 2012.