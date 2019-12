Samsung Galaxy Beam projectorsmartphone

De Samsung Galaxy Beam heeft een 4 inch touchscreen en weegt mede door de flinke batterij 145 gram. De 2000 mAh die de batterij levert is flink meer dan in de gemiddelde smartphone (meestal tussen de 1300 en 1600 mAh). Met de Galaxy Beam kun je volgens Samsung tot 3 uur projecteren met een lichtopbrengst van 15 lumen.

De Beam draait op Android 2.3 (Gingerbread) en heeft een 1 GHz dualcore processor. Het toestel heeft een 5 megapixel camera met autofocus en LED-flits aan de achterkant en een 1,3 megapixel camera aan de voorkant. Het interne geheugen is 8 GB en je kunt dat nog eens uitbreiden met een micro-SD van maximaal 32 GB.

De Samsung Galaxy Beam heeft een speciale knop waarmee je de beamerfunctie aan en uit kunt zetten. In een verduisterde ruimte krijg je een prima projectie op de muur van zo'n 30 x 45 cm bij een afstand van ongeveer anderhalve meter. Het is ook mogelijk een grotere projectie te maken, maar dan is de lichtopbrengst wel lager en het beeld dus minder helder. De focus kun je aanpassen met de volumeknoppen, al wordt dat in de definitieve versie waarschijnlijk nog aangepast.