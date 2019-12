Terug naar de pen met de Samsung Galaxy Note

Nieuws|Samsung heeft op de elektronicabeurs IFA in Berlijn met de Galaxy Note een telefoon met Android-software aangekondigd die over aantal opvallende eigenschappen zal beschikken. Behalve de 1,4 GHz (snelle) dual core processor is dat een pennetje waarmee je kunt tekenen op het drukgevoelige grote scherm (5,3 inch, is 13,4 cm). Dit scherm werkt met de nieuwe AMOLED-techniek voor sprankelende kleurenbeelden.