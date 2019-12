Samsung Galaxy SII verslaat iPhone 4

Nieuws|Apple iPhones scoren steevast het hoogste testoordeel in de telefoontesten van de Consumentenbond. Tot nu toe. Want sinds de test van augustus is de iPhone 4 (€600, Testoordeel 7,9) niet langer de beste, dat is de Samsung Galaxy S II (€520, Testoordeel 8.1).

De platte smartphone met Google-Androidsoftware en fraai aanraakscherm is goed vergelijkbaar met de iPhone 4. De Galaxy S II wint nipt door onder andere (gratis) Nederlandstalige navigatie. Navigatie op de iPhone vergt een betaalde app.

Eind augustus leek Samsung even uit het lood geslagen: de Haagse rechtbank blokkeert met ingang van 13 oktober de verkoop van Galaxy-telefoons (zoals de Galaxy SII) waarin een Apple-patent wordt geschonden. Met een aanpassing van de telefoonsoftware kan dit probleem worden omzeild - meldt Samsung - zodat de telefoon verkrijgbaar blijft.

Met de komst van de iPhone 5 (binnenkort verwacht) kan Apple uiteraard weer hoger in de rangschikking terechtkomen.

In de productvergelijker voor telefoons op de website van de Consumentenbond vinden bezoekers 113 toestellen. Leden van de Consumentenbond kunnen inloggen voor de testresultaten.

Over telefonie gesproken: sinds augustus voert de Consumentenbond de campagne Telecomplicaties?! over mobiel bellen en internetten. De bond staat via www.telecomplicaties.nl met bellende consumenten in contact over de 'abonnementenjungle' en de vaak ondoorgrondelijke voorwaarden. De campagne wil helpen een passend (betaalbaar) abonnement te kiezen en vraagt ook tips van bezoekers.