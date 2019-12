Screenprotector tegen krassen meestal niet nodig

De angst voor krassen is onterecht, want als we smartphones doelbewust proberen te bekrassen, lukt dat praktisch nooit. Negen van de tien smartphones doorstaat onze proef met vlag en wimpel. Een kras ontstaat niet zomaar. Zelfs als een telefoon zonder beschermhoes in de tas of broekzak zit, is de kans klein dat een sleutelbos schade aanricht op het scherm.

Andere soorten screenprotectors

Toch kunnen er argumenten zijn om toch een screenprotector te kopen. Niet om daarmee krassen te voorkomen, maar omdat sommige in een ander opzicht handig zijn. Een goed voorbeeld is de matte screenprotector. Dat type beschermfolie is ideaal in direct zonlicht. De doffe laag voorkomt namelijk weerspiegelingen en schitteringen. En bij de privacy-screenprotectors is het scherm alleen recht van voren leesbaar, zodat omstanders niet kunnen meekijken.

Uitzonderingen

Een handjevol smartphones kan wél een extra beschermlaag gebruiken. Die telefoons krassen wel in onze test. Dit zijn over het algemeen telefoons van nog geen €100. Maar ook de meeste dure paradepaardjes uit de Xperia Z-serie van Sony krijgen onherstelbare krassen. 'De afgelopen jaren hebben we de schermbescherming op verschillende manieren aangepakt', aldus de Japanse fabrikant. 'Zo worden er in de fabriek screenprotectors opgeplakt, die helpen te voorkomen dat het scherm barst of dat er scheuren ontstaan.' Klinkt goed, maar het geheel is jammer genoeg behoorlijk krasgevoelig. Bij deze telefoons is het - vreemd genoeg - raadzaam om er alsnog een extra beschermlaag op te plakken.

Hoe wij testen

In het laboratorium onderwerpen we elke mobiele telefoon aan een krastest. Daarin stellen we vast hoe gemakkelijk er krassen ontstaan op het scherm en de behuizing. Het speciale potlood heeft een hardmetalen punt en een veer. Met die veer wordt er bij elke poging meer kracht gezet op de punt. Als er permanente krassen ontstaan, stopt de test en krijgt de telefoon een cijfer. Als er na vijf pogingen nog geen krassen zijn, levert dat de hoogste score op.

