Steeds meer keuze in smartphone met vingerafdrukscanner

Nieuws|Steeds meer smartphones zijn uitgerust met een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen van de smartphone, autoriseren van betalingen en inloggen in apps. De Consumentenbond neemt deze eigenschap mee in de testresultaten van mobiele telefoons.

Getest

Inmiddels hebben de meeste fabrikanten al een of meerdere type smartphones met vingerafdrukscanner, zoals de Apple iPhone 6s, Samsung Galaxy S6 en Sony Xperia Z5. De afgelopen 2 maanden hebben we ook de One Plus 2, Huawei Mate S, Huawei G8 en LG Nexus 5X getest.

Om het kiezen van een smartphone met vingerafdrukscanner makkelijker te maken, is er een filter toegevoegd aan het linkermenu van de vergelijker.

In de test beoordelen we elke smartphone op ontgrendelingsgemak. Normaal ontgrendel je een smartphone met een pincode of ontgrendelingspatroon. Een goedwerkende vingerafdrukscanner is daarvoor een aantrekkelijk alternatief en zorgt voor bonuspunten op dit testonderdeel.

Veiligheidsbezwaren

Het ontgrendelen van je telefoon met je vingerafdruk is wel makkelijker, maar niet veiliger. Een vingerafdruk is bijvoorbeeld niet uniek, al is de kans een gelijke tegen te komen wel heel klein. Belangrijker: je kunt je vingerafdruk niet wijzigen. De fabrikant moet er dus voor zorgen dat de digitale versie van je vingerafdruk niet ontsnapt uit je smartphone. Dit is een reëel gevaar.

Daarnaast laat je je vingerafdrukken overal achter. Het is mogelijk, met veel moeite weliswaar, om die informatie te gebruiken om vingerafdrukscanners te foppen. Een ander scenario is dat dieven of autoriteiten in bepaalde landen je kunnen dwingen je vinger te gebruiken om je telefoon te ontgrendelen.

Voordelen van wachtwoord of pincode

Een goed wachtwoord of een pincode heeft al deze nadelen niet. Dit is de reden dat de meeste telefoons met een vingerafdrukscanner - na diverse mislukte scanpogingen, of na het opnieuw opstarten van de telefoon - terugvallen op een code of wachtwoord.

Veel mensen vinden het vergrendelen van een smartphone met alleen een code lastig, en laten de vergrendelmogelijkheid dan maar uit staan. Zij zouden zeker gebaat zijn bij een smartphone met vingerafdrukscanner, want het verlaagt de drempel om de vergrendeling aan te zetten.

Soorten

Vingerafdrukscanners zijn niet allemaal hetzelfde. Fabrikanten zetten heel verschillende scanners in telefoons, soms geïntegreerd in de thuisknop op de voorzijde. Soms in de sluimerknop op de zijkant van de telefoon en een andere keer op de achterzijde.

Het is waarschijnlijk dat de vingerafdrukscanner steeds belangrijker wordt, bijvoorbeeld voor mobiel betalen met je smartphone. Ook met de komst van Android 6 zijn de toepassingsmogelijkheden verder uitgebreid. Zo kun je nu ook apps afrekenen in de Google Play Store, net als op de Apple iPhone.