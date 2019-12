Tijdzone-instelling mogelijk oorzaak batterijprobleem iPhone 4S

Nieuws|De Apple iPhone 4S doet minder lang met zijn batterij dan de iPhone 4, terwijl de capaciteit van de accu vrijwel hetzelfde is. Mogelijk komt dit door een bug in iOS 5, doordat de telefoon steeds de gps gebruikt om de tijdzone te bepalen.

Tegenvallende batterijprestaties

De afgelopen dagen verschenen er veel berichten over de tegenvallende batterijprestaties van de iPhone 4S. In het lab constateerden we bij de iPhone 4S met iOS 5 op alle fronten kortere batterijtijden dan bij de iPhone 4 met iOS 4. Dat geldt voor de standby-batterijprestaties bij GSM en bij UMTS (gps uit), maar ook voor gesprekstijd (zowel bij GSM als bij UMTS), data downloaden via 3G met 'scherm aan' maar 'gps uit' en hetzelfde scenario met 'gps aan'.

Locatievoorzieningen

Veel berichten wijzen in de richting van de locatievoorzieningen. Doordat de gps altijd aan staat om de tijdzone te bepalen, slokt dit veel van de batterij op. Door deze functie uit te schakelen kun je de batterij sparen. Wel merkt de iPhone dan niet meer vanzelf wanneer je van tijdzone wisselt.

Uitschakelen

Hoe kun je dit aanpassen? Ga naar Instellingen > Locatievoorzieningen > Systeem (helemaal onderaan). Schakel 'Statusbalksymbool' in. Indien bij 'Tijdzone instellen' een paars locatiesymbool staat, betekent dit dat de iPhone continu de gps gebruikt om de tijdzone te bepalen.

Schakel de locatievoorzieningen uit voor 'Tijdzone instellen'.

Andere boosdoeners

Op Apple-forums worden allerlei mogelijke oorzaken genoemd voor de iPhone 4S-batterijproblemen. Zo zou gebruik van MS Exchange nadelige effecten op de standby-tijd hebben en zou Berichtgeving (Notifications) van MS Exchange-agendaitems ook een flinke wissel op de batterij trekken. Genoemde oplossingen:

Verwijder de MS Exchange accounts van de iPhone en voeg ze handmatig weer toe.

Schakel Berichtgeving uit voor MS Exchange-accounts.

Let wel: De werking van de oplossingen hebben we niet zelf onderzocht.

Bronnen: idownloadblog.com & Guardian.co.uk