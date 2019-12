Vodafone Cloud: oppassen voor hoge 3G-kosten

Nieuws|Vodafone heeft een leuke tv-commercial ('Telefoon in toilet') over het automatisch veiligstellen van je foto's en andere bestanden op je mobiel. Met de 'gratis' Vodafone Cloud app voor Android of iPhone back-upt de abonnee foto's op de mobiel naar een internetdienst die tot 5GB 'gratis' is. Vodafone waarschuwt daarbij helaas niet voor de hoge kosten van het uploaden van honderden MB's via het 3G-netwerk.

De gebruiker krijgt vlak voor het uploaden - buiten het bereik van een wifinetwerk - de waarschuwing dat dit zal lopen via een 3G-netwerk en je kunt het uploaden dan nog afbreken. Maar is dat wel voldoende?

Niet iedere (beginnende) smartphone gebruiker weet wat '3G' inhoudt. Veel gebruikers hebben wel een idee maar kunnen de financiële consequenties (op dat moment) niet makkelijk doorrekenen. Is de internetbundel van het abonnement voor die maand nog wel toereikend, bijvoorbeeld?

Met een beetje enthousiast foto's schieten gaat het om honderden MB's aan bestanden die door de ether vliegen. De kosten van een gegeven hoeveelheid internetverkeer hangen af van het soort abonnement, de status van de databundel (hoeveel MB's heb je al gebruikt die maand) en of je in Nederland bent of in het buitenland.

Op de iPhone is het binnen de app helaas niet mogelijk de app te beperken tot (alleen) wifi-gebruik. Daar hint de handleiding van Vodafone Cloud wel op. Op Android is het wél mogelijk om de app om te schakelen van wifi+3G naar (alleen) wifi. Dat moet je als gebruiker dan wel doen, via het configuratiescherm van de app.

Zorgen bespreken

Een Vodafone woordvoerder meldt de zorgen van de Consumentenbond te bespreken met de bij de Vodafone Cloud dienst betrokken medewerkers. Een iets andere waarschuwingstekst zou al schelen.

Bekijk de ('Telefoon in toilet').

Vodafone Cloud is gratis te installeren op een Android telefoon vanuit de Play Store van Google en voor de iPhone vanuit de App Store van Apple.

Voor de dienst moet je je als (Vodafone) abonnee eenmalig registreren; dat kan in de app.