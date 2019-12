Vodafone promoot prijzige verzekering

Een telefoonverzekering kan op zich een goede zet zijn. Zeker als je maar kort zonder toestel wilt zijn na schade, diefstal of verlies. Maar er komen ook de nodige kosten bij kijken, en dat iedere maand. De consument moet kritisch kijken naar de dekking en de kosten (over de totale looptijd van het contract) en de tarieven en dekking vergelijken met andere verzekeringsmogelijkheden in de markt.

Verzekeringsopties bij Vodafone Red

De Vervangend Toestel Service bij Vodafone (tijdelijk een ander toestel tijdens een reparatie) is gratis tot €2,50 per maand, afhankelijk van het abonnement. Of je een gelijkwaardig toestel krijgt, heeft de Consumentenbond nog als vraag uitstaan bij Vodafone.

Een toestelverzekering (dus inclusief reparatie en / of een nieuwe telefoon als dat nodig is) kan ook worden afgenomen. Deze kost €5,50 tot €10,50 per maand. Een 'Top'-dekking van €10 tot €15 breidt de dekking verder uit tegen verlies en andere soorten diefstal. Besef dat bij een 2 jarige dekking volgens het Top-tarief je in totaal €360 kwijt bent voor alleen de verzekering.

Geen toestellease

Anders dan bij KPN (en bij de KPN-dochters Hi en Telfort) kiest Vodafone bij de nieuwe Red abonnementen niet voor toestellease (verhuur van telefoons) aan klanten. Je betaalt het toestel bij het Red-abonnement (helemaal) af gedurende de looptijd van het abonnement.

Inclusief 4G

Zodra het 4G-netwerk van Vodafone beschikbaar is (vanaf de zomer van 2013) belooft Vodafone dat Red abonnees daarvan zonder kosten ook gebruik kunnen maken. Het vereist wel een voor 4G geschikt toestel en die zijn nog maar sinds kort op de markt. Ook zal 4G niet direct landelijk beschikbaar zijn.

De nieuwe abonnementen staan bij www.vodafone.nl/red

Bron: o.a. persbericht Vodafone en Telecompaper.