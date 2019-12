Weg met die pasjes

Vul de gegevens van de pasjes in en u kunt ze voortaan thuislaten, want in het vervolg laat u aan de kassa de streepjescode op uw telefoon scannen. Dit werkt onder andere al bij de kaarten van AH, Airmiles, ANWB, Gamma, Karwei en Kruidvat. De pasjes die PasNL niet herkent, kunt u handmatig toevoegen.

Uit ervaringen op internet blijkt dat het scannen van de gegevens op de telefoon niet in alle winkels feilloos werkt. Neem in het begin dus ook uw echte pasjes mee. PasNL is gratis te downloaden in de AppStore; de Android-versie verschijnt naar verwachting medio januari. Dit jaar zullen spaarsystemen aan de app worden toegevoegd en kunnen gebruikers ‘gepersonaliseerde aanbiedingen’ (reclame) verwachten.

Bron: pasnl