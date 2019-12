Nieuws|De geruchten over de volgende iPhone, de iPhone 5, zijn er al een tijdje. Ondertussen is in Nederland dan ook eindelijk de witte iPhone 4 geïntroduceerd.

De witte iPhone 4 heeft wel een tijdje op zich laten wachten. De zwarte iPhone 4 is sinds 30 juli 2010 op de Nederlandse markt.

Antenneproblemen opgelost?

De antenneproblemen rondom de zwarte iPhone 4 zijn alom bekend: bij weinig bereik kunnen gesprekken wegvallen als je de telefoon op een bepaalde manier vasthoudt. Dit volgde ook uit onze testresultaten. Tijdens de introductie van de zwarte iPhone 4 sprak men al van een witte versie. Die is er nu eindelijk. De vraag rijst natuurlijk waarom de iPhone 4 wit zolang op zich heeft laten wachten. Geruchten gaan dat Apple het antenneprobleem wilde oplossen. Ook wordt er gesproken dat het maken van een witte iPhone niet simpelweg gaat om een ander kleurtje. Het zou gaan om een heel andere techniek. Het wit is van een bepaald materiaal dat voor lichtdoorlating zorgt. Die lichtdoorlating zou wat problemen geven bij foto-opnames.

We zullen op 18 mei een eerste indruk publiceren over de witte iPhone 4. Een week later zal deze mobiele telefoon ook opgenomen worden in onze testresultaten.

Wie een iPhone 5 wil, die moet nog een tijdje wachten. Misschien dat Apple bij zijn persconferentie in juni de introductie van de nieuwste iPhone bekend zal maken.