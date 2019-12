Wordt Ziggo ook mobiele telefonie provider?

Een partij die nummers aanvraagt bij de OPTA moet aannemelijk maken deze nummers binnen een jaar te gaan gebruiken. Dat zou dus betekenen dat Ziggo ook mobiele telefonie provider wordt. Een woordvoerder van Ziggo wil momenteel niet ingaan op de plannen. Zo lezen wij in de berichtgeving van Telecompaper.

Ziggo is momenteel provider van televisie, internet en vaste telefonie via de kabel. Het is bekend dat Ziggo werkt aan mobiele breedbanddiensten. Zo hebben ze vorige jaar samen met UPC een spectrum gekocht in de 2,6 GHz band.

Wij zijn benieuwd of er in telecomland nog een mobiele provider bijkomt. We houden het in de gaten!