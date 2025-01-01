icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

AppleWatch Series 11 (GPS + Cellular) 42-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Zilver / Zwart

In de uitvoering
  • Geschikte smartphone:  Voor iPhone
  • Breedte:  38,2 mm breed
  • Kleur:  Zwart

Niet getest

€ 535,95

4 winkels

Laagste prijzen

  •  
  •  
  •  
Bekijk alle 4 winkels
Producten aan het zoeken...

Expert review

'De Apple Watch Series 11 werkt naadloos samen met je iPhone. Maar hoe goed is de Series 11 in smartfuncties en het bijhouden van je conditie? En is die korte batterijduur nu eindelijk eens wat langer?'

Wouter RensinkExpert smartwatches bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

  • Wat is er goed aan de Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) 42-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Zilver / Zwart?
  • Wat is er niet goed aan de Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) 42-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Zilver / Zwart?
  • Wat moet ik nog meer weten over de Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) 42-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Zilver / Zwart?

Expert review bekijken?

Start nu 3 maanden gratis
Al lid? Log in

Prijzen