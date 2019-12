ASR Bank verhóógt de spaarrente

Nieuws|Voor het eerst in lange tijd is er een bank die de rente op een gewone spaarrekening verhoogt. Bij ASR Bank gaat de rente op een internet spaarrekening van 0,5 naar 0,6%.

ASR is daarmee in één klap koploper wat betreft spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden. ‘ASR Bank wil competitiever zijn in deze markt en met deze renteverhoging nieuwe klanten werven', verklaart directievoorzitter Petra Jansen op de Haar.

Knab (Flexibel Sparen), LeasePlan Bank, NIBC Direct en Nationale-Nederlanden bank volgen ASR met 0,55%. Knab Kwartaal Sparen levert weliswaar 0,7% op, maar alleen over het tegoed dat een compleet kalenderkwartaal op de rekening staat. Bekijk de online Spaarrentevergelijker voor een overzicht van alle actuele spaarrentes.

De spaarrente beweegt zich al jarenlang omlaag. Dat geldt ook voor rente op spaardeposito’s, maar daar is af en toe nog wel een incidentele renteverhoging te melden. Ook alle depositorentes zijn te vinden in de Spaarrentevergelijker.