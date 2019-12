Deposito's interessant ondanks opnameboete

De vrees voor een boete die het extra rendement van een termijndeposito in één klap tenietdoet, is wijdverspreid. Het weerhoudt veel spaarders ervan spaargeld dat ze voorlopig niet nodig hebben voor meerdere jaren vast te zetten. Wij zochten uit wat er daadwerkelijk aan rente overblijft als je toch eerder dan gedacht over je spaartegoed wilt beschikken. Of wanneer je gewoon slim gebruik wilt maken van deposito’s.

Interessant maar gevaarlijk

Bij onze berekeningen zijn we ervan uitgegaan dat er zonder ‘geldige’ reden (zoals overlijden, een huis kopen of trouwen) €10.000 wordt onttrokken aan een 10-jaarsdeposito. Het interessantst, maar ook het gevaarlijkst, zijn de producten waarbij de hoogte van de boete afhankelijk is van de op dat moment geldende dagrente. De dagrente is de rente op het deposito dat de bank op dát moment aanbiedt, met dezelfde looptijd als de resterende looptijd van het op te heffen deposito. Delta Lloyd, Ohra, ING, Nationale-Nederlanden Bank en Rabobank DoelSparen hanteren deze regel.

Als de rente – tegen de heersende verwachting in – plotseling flink gaat stijgen, kan de boete bij deze banken in theorie onbeperkt oplopen. Bij een ‘snelle’ opname na twee jaar, in combinatie met een klimmende rente, kan er zodoende zelfs sprake zijn van een negatief rendement. Bij een rentestijging van 2% is het rendement bij ING, Delta Lloyd en Ohra zelfs bij een opname na vier jaar nog (licht) negatief.

Gunstigste boeteregeling

Uit onze berekeningen blijkt echter dat dit risico alleen tijdens de eerste jaren van de looptijd speelt. Wie het geld na zes jaar opneemt, heeft bijvoorbeeld bij Nationale-Nederlanden Bank ondanks een eventuele boete een veel beter rendement dan op een direct opvraagbare spaarrekening. En zolang de rente zo laag blijft als nu of verder daalt, is er helemaal niks aan de hand en betaal je bij vervroegde opname geen of slechts een lage boete.

Nationale-Nederlanden Bank heeft de gunstigste boeteregeling; in veel gevallen geen boete en – anders dan Delta Lloyd, Ohra, ING en Rabobank – geen minimale opnamekosten. Stel: je sluit een deposito af voor tien jaar met een rente van 3% en na vijf jaar wil je het geld opnemen. N-N kijkt dan naar de rente voor een nieuw deposito met een rentevaste periode van vijf jaar. Je betaalt pas een boete als de dagrente voor vijf jaar hoger is dan 3%. Dit is ook de reden dat je bij N-N zelfs na een flinke rentestijging van 2% bij een opname na zes jaar nog 2,38% overhoudt.

Alles in één keer

Eén nadeel: je moet het hele bedrag wel in één keer opnemen ingeval van vroegtijdige opname. Dit is ook het geval bij Aegon, ASR Bank, Centraal Beheer Achmea, Triodos, Delta Lloyd en Ohra. Vergelijk de rente en voorwaarden van alle spaardeposito's in onze online Spaar- en Depositowijzer.

Bron: Geldgids november 2014