ICBC Bank weert depositospaarders

De aankondiging past in het merkwaardige bestaan van ICBC Bank, sinds de entree op de Nederlandse markt begin 2011. De komst van ICBC, dat destijds te boek stond als de grootste bank ter wereld, werd door toenmalig minister van Financiën De Jager een ‘impuls voor de Nederlandse financiële sector’ genoemd.

Met stip binnen

Consumenten merkten daar de eerste jaren weinig van. Tot de spaarrekeningen en -deposito’s van ICBC in oktober 2014 ineens met stip binnenkwamen in onze Spaar- en Depositowijzer. In een Eerste indruk noemden wij de vrij opneembare spaarrekening toen ‘een verrijking van het aanbod’. Later die maand bood het Internet Spaarpakket van de Chinezen zelfs korte tijd de hoogste rente zonder voorwaarden (1,69% effectief op jaarbasis).

Uit de markt geprijsd

In augustus 2016 berichtten wij echter dat de ICBC Bank zichzelf volledig uit de markt prijsde. De variabele rente van ging in één klap van 0,69% naar 0,44% (maar iets meer dan ABN Amro, ING en Rabobank op dat moment boden), de meeste váste rentes werden ruimschoots gehalveerd. Sindsdien leidden de Chinezen – althans voor de Nederlandse consument – weer een tamelijk onzichtbaar bestaan.

Ook nieuwe voorwaarden

En vanaf maandag 2 oktober stopt ICBC dus helemaal met het verlenen van nieuwe deposito’s voor consumenten. Vanaf die datum worden tevens de ‘voorwaaden voor retailklanten aangepast’. Voor klanten met een ICBC Mobiel Spaarpakket of Internet Spaarpakket met huidige deposito’s blijven de ‘oude voowaarden (versie juli 2017) van toepassing’. Tot slot gaat de variabele spaarrente op 2 oktober nog verder omlaag: van 0,29% naar 0,10%.

Bron: ICBC Bank/Consumentenbond