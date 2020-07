Belgische bank met hoge rente in onze vergelijker

Nieuws|De Belgische CKV Spaarbank staat binnenkort in onze vergelijker voor depositorekeningen. Savedo biedt de 4- en 5-jaarsdeposito van CKV in Nederland aan. En met een spaarrente van 1,8% (effectief op jaarbasis 1,75%) is dat nu een zeer aantrekkelijk tarief.

Paradepaardje

CKV Spaarbank is momenteel het paradepaardje van Savedo. Dat is een van oorsprong Duits platform dat sinds begin 2016 bemiddelt tussen Nederlandse spaarders en banken in landen als Tsjechië, Kroatië, Portugal en Italië. Savedo heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en wordt betaald door de deelnemende banken.

Eenmalige bonus

Meld je je vóór 16 maart 2018 bij Savedo voor een deposito bij CKV, dan kun je een eenmalige bonus krijgen van €25 tot €200. De hoogte van deze bonus is afhankelijk van het inlegbedrag (minimaal €10.000) en de looptijd. Standaard geldt een minimuminleg van €5000.

Spaardeposito openen: meer gedoe, maar ook meer rente

Wil je een spaardeposito openen bij een of meer van die buitenlandse banken, dan moet je je de eerste keer aanmelden bij Savedo en een verklaring met je adresgegevens inleveren. Bij Banco BNI en Atlantico - beide oorspronkelijk afkomstig uit Angola maar vallend onder het Portugese depositogarantiestelsel - moet je ook een verklaring met je beroep inleveren. Vervolgens komt er iemand bij je langs voor een paspoortcontrole ter identificatie.

Het is dus wat meer gedoe dan als je een deposito wilt openen bij een ‘gewone’ Nederlandse bank, maar daar krijg je wel wat voor terug. Namelijk een spaarrente van 1,8% per jaar als je minimaal €5000 voor 4 of 5 jaar vastzet bij Banco BNI, Atlantico of CKV Spaarbank. Ter vergelijking: de hoogste rente voor 5 jaar vast in onze online depositovergelijker is op dit moment 1,55% nominaal, bij Yapi Kredi en de uit Estland afkomstige BigBank.

Eerder opnemen

Alleen met toestemming van de bank kun je eerder dan de afgesproken einddatum je geld opnemen. Die toestemming krijg je in principe alleen in noodsituaties als overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Je betaalt dan een boete van 1,5% over het opgenomen bedrag.

Veilig gevoel

Savedo bemiddelt óók bij het terugkrijgen van je spaargeld als een bank failliet gaat. Alle banken waarvoor Savedo en concurrent Raisin bemiddelen, vallen onder het depositogarantiestelsel van hun eigen land. Daardoor zijn spaartegoeden tot €100.000 per rekeninghouder gegarandeerd, net als in Nederland.

