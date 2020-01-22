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Depositorente BFF van top naar flop

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BFF Banking Group heeft vandaag (22 januari) zijn rentetarieven op alle looptijden verlaagd naar 0,1%. De Italiaanse bank, in Nederland actief via bemiddelingsplatform Raisin, bood lange tijd juist relatief heel hoge rentes aan op termijndeposito’s.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:22 januari 2020

Tablet deposito-rentes

Streep door toptarieven

In de nieuwe Geldgids, die vrijdag 24 januari verschijnt, wordt BFF Banking Group vermeld in een artikel over de kansen die spaardeposito’s juist nu bieden. Dit artikel heeft als peildatum 6 januari. Toen bood BFF voor looptijden van bijvoorbeeld 2 en 5 jaar nog 1,33% respectievelijk 1,41% (effectief op jaarbasis). Door die ‘toptarieven’ heeft de Italiaanse bank nu dus in één klap een streep gezet, zo laat Raisin weten.

Hoogste rente nu

De hoogste rente krijg je nu bij PrivatBanka. Deze bank uit Slowakije, in ons land actief via bemiddelaar Savedo, biedt voor 2 jaar 1,18% en voor 5 jaar 1,36% (effectief op jaarbasis). PrivatBanka valt onder het Slowaakse depositogarantiestelsel, dat net als het Nederlandse tot €100.000 per rekeninghouder garandeert.  
 

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