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Bigbank verhoogt de depositorente

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Er is zowaar weer eens een bank die de spaarrente verhoogt. De van oorsprong Estse Bigbank heeft de rente voor termijndeposito’s van 1 tot en met 7 jaar verhoogd.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:19 augustus 2016

bigbank spaarrekening

De rente op een 1-jaars deposito gaat per 19 augustus 2016 van 0,95 naar 1,10%. De tarieven voor 2- tot en met 7-jaars deposito’s stijgen allemaal met 0,1% naar tussen de 1,2 en 1,7%. De rente voor een 10-jaars deposito blijft ongewijzigd op 2%.

Koploper

Daarmee gaat Bigbank nu voor alle genoemde looptijden aan kop in onze online Depositowijzer. De bank, die onder het depositogarantie van Estland valt, biedt in ons land geen vrij opneembare spaarrekeningen aan.

De renteverhoging is opvallend, omdat de rente op spaarrekeningen en deposito’s al geruime tijd vrijwel alleen omláág gaat.

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