Bigbank verstevigt koppositie met depositorentes

1 jaar

Voor een spaardeposito voor 1 jaar vergoedt Bigbank vanaf 28 juni 1,11% rente. Dat is 0,26% meer dan de Oostenrijkse Euram Bank (aangeboden via Binck Sparen) en 0,31% meer dan de Amsterdam Trade Bank (ATB). Die laatste valt wel onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, Bigbank onder het stelsel van Estland.

2 en 3 jaar

Voor ‘2 jaar vast’ gaat Bigbank van 1,1 naar 1,26%. Hier volgen Euram Bank (1,05%), Anadolubank (0,95%) en de ATB (0,9%) op enige afstand. Op een 3-jaarsdeposito biedt de Baltische bank nu 1,41% (was 1,3%), duidelijk meer dan Anadolubank (1,14%) en de Maxi Spaar rekening van DHB Bank (1,04%).

4 jaar en langer

Bij de langere looptijden gaat de rente maar een klein beetje (4, 5 en 6 jaar) of niet omhoog (7 en 10 jaar). De vorige renteverhoging dateert van 25 april. Bekijk voor een volledig overzicht van alle spaar- en depositorentes onze online Spaarrentevergelijker.

Bonusrente

Bigbank gebruikt het spaargeld voor kleinschalige consumentenkredieten in een aantal andere Europese landen. Bestaande klanten die hun deposito aan het eind van de looptijd verlengen, krijgen van de bank overigens een bonusrente van 0,1% (officieel: 10 basispunten).

Bron: Consumentenbond/Bigbank