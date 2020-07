CKV Spaarbank prijst zich uit de markt

Nieuws|Het renteoffensief van CKV Spaarbank in ons land was van korte duur. De Belgische bank maakte eind 2017 zijn opwachting met aantrekkelijke depositorentes tot 1,8% per jaar, maar inmiddels krijg je nog maximaal de helft, als je je geld voor 10 jaar vastzet bij CKV.