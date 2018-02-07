Scherpe rente Belgische bank CKV gaat omlaag

Rien Meijer Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:7 februari 2018
De termijndeposito’s van CKV Spaarbank worden in Nederland aangeboden door bemiddelaar Savedo en zitten sinds eind 2017 in onze online Depositorentevergelijker. Daarin staan ze momenteel bij alle looptijden van 1 tot en met 5 jaar op de eerste plaats. Vanaf 12 februari is dat heel waarschijnlijk niet meer het geval.
|Looptijd deposito
|Huidige rente*
|Rente vanaf 12 februari 2018*
|1 jaar
|0,90%
|0,50%
|2 jaar
|1,15%
|0,75%
|3 jaar
|1,25%
|0,85%
|4 jaar
|1,80%
|1,40%
|5 jaar
|1,80%
|1,40%
|7 jaar
|1,75%
|1,35%
|8 jaar
|1,75%
|1,35%
|10 jaar
|1,75%
|
1,35%
*) Nominaal; effectief op jaarbasis valt dit bij langere looptijden iets lager uit
Als je nog wilt profiteren van de huidige tarieven, moet je ervoor zorgen dat de aanvraag vóór 11 februari door Savedo is ontvangen. Vanaf het moment van de aanvraag (online) kan de huidige rente 10 dagen voor nieuwe klanten en 7 dagen voor bestaande klanten worden gegarandeerd.
Meld je je vóór 16 maart 2018 bij Savedo voor een deposito bij CKV, dan kun je een eenmalige bonus krijgen van €25 tot €200. De hoogte van deze bonus is afhankelijk van het inlegbedrag (minimaal €10.000) en de looptijd. Standaard geldt er een minimuminleg van €5000.
Bron: Savedo/Consumentenbond