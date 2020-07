Kennis van het garantiestelsel moet beter

Iets meer dan de helft (54%) van de 849 ondervraagden weet dat er ‘zoiets is als een depositogarantiestelsel’. Een kleinere groep (45%) is ervan op de hoogte dat spaartegoeden tot €100.000 per rekeninghouder per bank gegarandeerd zijn.

Binnen 20 werkdagen geld terug

Minder dan 1% weet dat je spaargeld dat valt onder het garantiestelsel nu binnen 20 werkdagen terugkrijgt van DNB, in het geval jouw bank failliet gaat. Die termijn gaat binnen enkele jaren overigens terug naar maximaal 7 werkdagen.

Geld van de bank halen

Volgens DNB, verantwoordelijk voor de uitvoering van het depositogarantiestelsel, zijn dit in feite de zaken die iedereen zou moeten weten. ‘Het onderzoek toont aan dat naarmate mensen meer weten over het depositogarantiestelsel, ze minder snel geneigd zijn geld van de bank te halen bij negatieve berichten’, aldus Sven Stevenson van De Nederlandsche Bank.

Uitleg depositogarantiestelsel is nodig, maar leidt tot verwarring

Banken zouden hier duidelijker over moeten communiceren, vinden zowel Stevenson als de Consumentenbond. Nu al dienen de banken hun spaarders minimaal één keer per jaar te informeren over de geldende garantieregeling. De uitleg die zij dit jaar voor het eerst bij het fiscale jaaroverzicht verstrekten, leidde echter vooral tot veel verwarring bij consumenten én een piek in het aantal vragen van ongeruste spaarders aan DNB.

Liefst door de eigen bank

Het onderzoek toont ook aan dat de meeste mensen het liefst door hun eigen bank geïnformeerd worden over het depositogarantiestelsel. De zaken waarover zij graag informatie willen ontvangen zijn:

1. Wat je moet doen om je geld terug te krijgen (55%)

2. Welke banken en verzekeraars onder het garantiestelsel vallen (37%)

3. Hoe lang het duurt voor je je geld terugkrijgt (31%)

4. Wat voor soort rekeningen onder het stelsel vallen (29%)

5. Tot welk bedrag je je geld terugkrijgt (27%)

6. Hoe het stelsel is gefinancierd (20%)

Bron: De Nederlandsche Bank/Consumentenbond

