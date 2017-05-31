Nog 3 weken voor klanten failliete banken

Consumenten die in het verleden aanspraak hebben gemaakt op het depositogarantiestelsel, kunnen zich sinds 22 maart melden bij De Nederlandsche Bank voor aanvullende wettelijke rente over hun uitkering. Ruim 7.500 oud-rekeninghouders van de 4 failliete banken hebben hier tot dusver gebruik van gemaakt. Samen hebben zij €800.000 vergoed gekregen.

Uitschieters

In de meeste gevallen gaat het om kleine bedragen van €10 à €20. Maar er zijn uitschieters. Zo gaat het bij 18 voormalige Icesave-klanten om meer dan €1.000, oplopend tot €3.510. Bij DSB zijn dat er zelfs 81. De maximale vergoeding bij DSB is €3.850. Al deze spaarders kunnen hiervoor uiterlijk 22 juni een aanvraag doen bij DNB.

Bron: De Nederlandsche Bank

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