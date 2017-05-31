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Nog 3 weken voor klanten failliete banken

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11.500 voormalige klanten van DSB, Icesave, Van der Hoop en Indover hebben nog 3 weken de tijd om misgelopen rente te claimen. Zij kunnen gezamenlijk aanspraak maken op zo’n €800.000 aan wettelijke rente over hun tegoeden bij de failliete banken.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:31 mei 2017

DSB bank

Consumenten die in het verleden aanspraak hebben gemaakt op het depositogarantiestelsel, kunnen zich sinds 22 maart melden bij De Nederlandsche Bank voor aanvullende wettelijke rente over hun uitkering. Ruim 7.500 oud-rekeninghouders van de 4 failliete banken hebben hier tot dusver gebruik van gemaakt. Samen hebben zij €800.000 vergoed gekregen.

Uitschieters

In de meeste gevallen gaat het om kleine bedragen van €10 à €20. Maar er zijn uitschieters. Zo gaat het bij 18 voormalige Icesave-klanten om meer dan €1.000, oplopend tot €3.510. Bij DSB zijn dat er zelfs 81. De maximale vergoeding bij DSB is €3.850. Al deze spaarders kunnen hiervoor uiterlijk 22 juni een aanvraag doen bij DNB.

Bron: De Nederlandsche Bank

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