Renault Bank Spaarrekening met 0,35% rente

Conclusie: de moeite waard

Voor de Spaarrekening van Renault Bank heb je een account nodig bij bemiddelingsplatform Raisin.nl. Zeker voor bestaande klanten van Raisin is dit de moeite waard. Een rente van 0,35% krijg je verder nergens op een spaarrekening. Laat staan zonder beperkende voorwaarden. Je kunt dus altijd over je geld beschikken.

Bonus voor níeuwe Raisin-klanten

Níeuwe Raisin-klanten moeten wat meer moeite doen, maar krijgen na 6 maanden wel een eenmalige welkomstbonus. Afhankelijk van de inleg varieert deze bonus van €10 tot €100. Omdat Raisin oorspronkelijk uit Duitsland komt, zijn nieuwe spaarders wettelijk verplicht om zich te identificeren met een kort videogesprek. Daarnaast moeten zij een adresbewijs uploaden, zoals een bankafschrift of energierekening.

Vervolgens opent de bank binnen maximaal 2 werkdagen de rekening. Een Raisin-rekening is gratis en hoort bij de spaarrekening.

Franse depositogarantiestelsel

De Renault Bank valt onder het Franse depositogarantiestelsel (afgekort FGDR). Dat betekent dat het FDGR spaargeld tot €100.000 terugbetaalt als de bank niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Aangezien Frankrijk tot de Eurozone behoort, ontvang je het geld (binnen 7 werkdagen) in euro’s. Je loopt dus geen valutarisico.

Rente is variabel

Die €100.000 is ook het maximale bedrag dat je op de spaarrekening van Renault Bank kunt stallen. Bij de huidige rente van 0,35% levert dat maximaal €350 per jaar op (met welkomstbonus zelfs €450). Bij een bescheidener inleg van €20.000 is dat nog altijd €70 (met welkomstbonus €95). De rente is variabel, de bank kan deze dus op elk moment aanpassen. Raisin zegt een renteverlaging wel 4 werkdagen van tevoren aan te kondigen.

Is dat wel vertrouwd?

Nu banken spaargeld niet meer nodig hebben, komt er ruimte voor andere partijen. De Nederlandse LeasePlan Bank stapte járen geleden al in dat gat. Ook voor Renault is dit gewoon een slimme manier om relatief goedkoop geld aan te trekken.

Prima om daar als particuliere spaarder van te profiteren. En qua naam klinkt Renault natuurlijk een stuk degelijker dan de veelal onbekende buitenlandse banken waarvan Raisin doorgaans spaarrekeningen en -deposito’s aanbiedt.