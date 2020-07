SNS Bank compenseert spaarders

SNS Bank gaat vanaf 1 januari 2017 verder als de Volksbank. De labels ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS en ZwitserlevenBank blijven individueel bestaan, maar maken vanaf dat moment allemaal gebruik van de bankvergunning van de Volksbank. Tot dusver hebben ASN Bank, RegioBank en SNS allemaal een eigen vergunning, waardoor spaargeld bij alle 3 die banken afzonderlijk is gegarandeerd tot €100.000.



Straks vallen spaarders met opgeteld meer dan €100.000 bij de genoemde banken echter nog maar tot 1 ton onder de bescherming van het depositogarantiestelsel. Zij doen er dan ook verstandig aan het surplus elders onder te brengen. Klanten met termijndeposito’s kunnen dat tot eind 2016 doen zonder de gebruikelijke opnamekosten. Aangezien de spaarrentes momenteel waarschijnlijk lager zijn dan toen die deposito’s werden geopend, compenseert de SNS Bank spaarders daarnaast voor hun gederfde rente-inkomsten.

Voorbeeld

Stel: je hebt 3 jaar geleden een 5-jaars deposito afgesloten bij de RegioBank en daar €75.000 op gezet tegen 3,5% rente. Een jaar later heb je zo’n zelfde deposito afgesloten bij de ASN Bank en daar €50.000 op gezet, tegen 2,7% rente. Vóór het einde van dit jaar wil je dan minimaal €25.000 van één van die deposito’s afhalen. Hoe gaat de bank dan te werk?

Sijmen Veenstra van SNS Bank: 'In dit fictieve geval geven we de klant de gelegenheid om €25.000 uit zijn RegioBank deposito op te nemen, waarbij we dan tevens een vergoeding verstrekken voor gederfde rente. Ook geven we de klant de gelegenheid om zonder opnamekosten de rest van zijn tegoed op te nemen, maar daarover vergoeden we geen gederfde rente-inkomsten.'

Als de klant er in dit geval voor kiest de 'overtollige' €25.000 weg te halen bij RegioBank, bedraagt de resterende looptijd 2 jaar. Op een 2-jaarsdeposito vergoedt de RegioBank momenteel 0,1%. De rentederving is dan 3,5% min 0,1% over 2 jaar. Er wordt dus 2 keer 3,4% van €25.000 vergoedt, oftewel €1700.

Voorwaarden

Om voor compensatie in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

Je hebt een lijfrente, gouden handdruk of een deposito bij SNS, ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en/of ZwitserlevenBank;

Je verliest door de structuurwijziging een deel van je dekking onder het depositogarantiestelsel;

Je hebt in totaal meer dan €100.000 bij ASN Bank, RegioBank, BLG Wonen, SNS en/of ZwitserlevenBank opgeteld. Het saldo op (spaar)rekeningen gekoppeld aan je hypotheek (Spaarrekening Eigen Woning) telt niet mee;

Je wilt je lijfrente, gouden handdruk of deposito door deze wijziging overdragen of (vroegtijdig) opnemen.

Advieskosten

Ook eventuele advieskosten worden dan vergoed. En als je niet boven de grens van €100.000 per persoon komt, kun je je deposito voor het einde van dit jaar toch zonder kosten opnemen.

Bron: SNS Bank

Lees ook: